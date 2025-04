Planeta em Perigo: Especialistas fazem alerta para novos megaterremotos pelo mundo

O sudeste da Ásia viveu um desastre natural com o terremoto de magnitude 7.7 em Mianmar, o maior na região em 100 anos e o mais forte em todo o mundo nos últimos dois anos. A destruição é evidente: estradas e aeroportos comprometidos e a possível contaminação da água. Especialistas alertam que novas catástrofes podem ocorrer a qualquer momento em todo o globo. A costa oeste dos Estados Unidos espera pelo "Big One", enquanto o Japão se prepara para um potencial tsunami. No Brasil, embora os sismos sejam menores, o país não está preparado para terremotos de grande magnitude. Mesmo com avanços tecnológicos, ainda é um desafio prever com precisão esses eventos.



