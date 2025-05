Polêmica: homem se arrisca no meio do trânsito com cadeira de rodas

As imagens de um homem circulando com uma cadeira de rodas adaptada em meio ao trânsito pesado causou polêmica na última semana. Wagner, o cadeirante que aparece no vídeo, aceitou conversar com o Domingo Espetacular e contar por que se arrisca para se locomover. A atitude dele foi condenada pelas autoridades de trânsito.



