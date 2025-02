Polícia investiga farmacêutico que teria aplicado PMMA em duas mulheres sem o consentimento delas

Um farmacêutico é suspeito de aplicar PMMA, proibido em procedimentos estéticos, em duas mulheres. As vítimas afirmam que foram enganadas e que a substância foi usada sem que elas soubessem. Os casos aconteceram em Cascavel, no Paraná, em uma clínica conhecida na cidade. Os responsáveis pelo local são o farmacêutico Tiago Tomaz da Rosa e a esposa, a médica Carolina Milanezi Bortolon Rosa. As denúncias viraram caso de polícia.