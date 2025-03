Rapper Oruam é preso duas vezes em uma semana

Em menos de uma semana, o rapper Oruam foi preso duas vezes pela polícia do Rio de Janeiro. Na primeira, ele fez uma manobra arriscada na frente de uma viatura e, depois de pagar fiança, deixou a cadeia e lançou um trabalho novo. Mas Oruam, que é filho do traficante Marcinho VP, já era investigado por disparo de arma de fogo e acabou alvo de uma operação. Só que durante a ação, os policiais encontraram um traficante foragido da Justiça na casa dele.



