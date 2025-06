Regina Duarte relembra polêmica com Carolina Ferraz e fala sobre trajetória na política

Carolina Ferraz conversou com Regina Duarte, uma das atrizes mais marcantes da TV brasileira. A atriz falou sobre os novos planos nas artes plásticas e o tempo na vida política. Carolina relembrou polêmica com a atriz durante passagem de Regina no governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, em 2020. Hoje, aos 78 anos Regina Duarte se dedica às artes plásticas e compartilha sobre os convites para expor obras em eventos artísticos ao redor do mundo.



