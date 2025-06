‘Rei da gambiarra’ constrói carro de corrida com materiais reaproveitados

Um carro que parece ter saído das maiores pistas de corrida do mundo. Design robusto, inspirado em clássicos do automobilismo. Mas tem um detalhe: tudo foi projetado pela mente criativa do Manoel. O 'rei da gambiarra' dedicou quase uma década para construir o próprio carro utilizando materiais reaproveitados. O resultado? Um projeto que virou atração e encantou até campeões do automobilismo brasileiro.



