Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
Domingo Espetacular

Repórter Record Investigação retorna à tela da RECORD nesta segunda-feira (1º)

Não perca a história do homem que nasceu dentro de um campo de concentração, sobreviveu ao nazismo e construiu uma nova vida no Brasil

Domingo Espetacular|Do R7

Nesta segunda-feira (1º), 22h45 não perca a volta do Repórter Record Investigação. Na estreia da temporada, a história do homem que nasceu dentro de um campo de concentração, sobreviveu ao nazismo e construiu uma nova vida no Brasil.

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!

  • domingo-espetacular
  • Brasil
  • Crianças
  • Guerra
  • Imigração
  • Novo

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.