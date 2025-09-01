Repórter Record Investigação retorna à tela da RECORD nesta segunda-feira (1º)
Não perca a história do homem que nasceu dentro de um campo de concentração, sobreviveu ao nazismo e construiu uma nova vida no Brasil
Nesta segunda-feira (1º), 22h45 não perca a volta do Repórter Record Investigação. Na estreia da temporada, a história do homem que nasceu dentro de um campo de concentração, sobreviveu ao nazismo e construiu uma nova vida no Brasil.
