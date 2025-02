Romário relembra trajetória e defende retorno de Neymar ao Santos

O ex-jogador Romário bateu um papo com o Domingo Espetacular e relembrou momentos marcantes de sua trajetória no futebol. Um deles foi quando largou o Barcelona para jogar no Flamengo, uma "escolha do coração". A situação é bastante parecida com a de Neymar, cujo retorno ao Santos é apoiado pelo craque. Confira tudo o que ele disse!



