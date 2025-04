Série ‘Até Onde Ela Vai’ estreia nesta segunda-feira (14), na tela da RECORD

A série "Até Onde Ela Vai" estreia nesta segunda-feira (14), às 22h45, na tela da RECORD. A trama, baseada em fatos reais, conta a história de Bárbara — uma mulher que, desde muito nova, convive com violências, incertezas e medos. Com dez episódios, a produção é ambientada nos anos 1990 e foi gravada em locações reais no Rio de Janeiro. Louise Clós é a responsável por dar vida a Bárbara. Para interpretar a personagem, a atriz passou por uma preparação intensa durante os quatro meses de gravações.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!