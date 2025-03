Sucesso na RECORD, Tom Cavalcante investe na carreira musical do genro

Tom Cavalcante abre as portas de casa para o Domingo Espetacular. O humorista, que apresenta o programa Acerte ou Caia!, um sucesso nas tardes de domingo da RECORD, agora também virou empresário. Isso mesmo! Ele resolveu investir no talento da dupla Jonatha e Cristiano. E detalhe: o Cristiano é genro de tom e será papai logo mais.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!