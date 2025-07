Uso de drones em guerras mostra ser possível usar equipamentos letais operados à distância

Se as guerras acompanham a história da humanidade, a tecnologia marca uma nova era nos conflitos. Os drones mostraram que é possível usar equipamentos altamente letais e operados à distância. Uma guerra moderna travada nos céus, nas duas maiores guerras: entre Rússia e Ucrânia, e Israel e Hamas. A batalha é também por superioridade tecnológica e técnica de defesa. Mas essa tecnologia que mudou as guerras ainda é comandada por humanos.



