Você viu essa? Pinguim-de-Magalhães é visto na praia do Arpoador, no Rio de Janeiro

Você viu essa? Um pinguim da espécie Magalhães foi avistado na praia do Arpoador, no Rio de Janeiro. Esses pinguins, nativos da Patagônia, costumam visitar o Brasil durante o inverno. Enquanto isso, em um zoológico na Alemanha, ursos polares receberam comida congelada para enfrentar o calor do verão europeu. Outras espécies, como leopardos e tartarugas, também receberam cuidados especiais. Na Argentina, algumas regiões registraram recordes de frio, com temperaturas quase atingindo 8 graus negativos e paisagens congeladas.



