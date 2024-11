O Domingo Record matou a curiosidade do público e mostrou como estão as mansões de alguns famosos. Avaliada R$ 8 milhões, a propriedade do maior jogador de futebol da Seleção Brasileira, Pelé, conta com piscina e uma quadra exclusiva onde o ex-atleta costumava convidar outros jogadores para uma partida de futebol. Embora esteja abandonada, com muitas dívidas acumuladas e penhorada, a mansão ainda possui pertences do jogador, como discos de vinil e livros assinados por ele

Reprodução/RecordTV