Assista à íntegra do Esporte Record deste domingo (16)

No Esporte Record deste domingo (16), os apresentadores Cleber Machado e Paloma Tocci e os comentaristas Dodô, Maurício Noriega e Salvio Spinola debateram o empate sem gols entre Palmeiras e São Paulo e o primeiro gol de Neymar na volta ao futebol brasileiro. O craque já deve ser chamado para a seleção na próxima convocação? A amarelinha também foi assunto na entrevista exclusiva de Cleber Machado com Hugo Souza. O goleiro corintiano falou sobre o sonho de defender a seleção e repassou erros do passado. E ainda: confusão no clássico Flamengo x Vasco e muitos gols pelos estaduais no país. Assista!



