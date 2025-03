Assista à íntegra do Esporte Record deste domingo (16)

No Esporte Record deste domingo (16), os apresentadores Cleber Machado e Paloma Tocci e os comentaristas Dodô, Maurício Noriega e Sálvio Spínola debateram os títulos de Flamengo, Internacional, Atlético-MG, bem como as demais classificações nos campeonatos estaduais neste fim de semana. A primeira decisão do Paulistão entre Palmeiras e Corinthians ganhou destaque por conta do belo gol de Yuri Alberto, que deixou o Timão a um empate do título. Neymar marcou presença em um amistoso do Santos contra o Coritiba e comentou sobre a lesão que o levou a ser cortado da seleção.