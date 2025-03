Assista à íntegra do Esporte Record deste domingo (23)

No Esporte Record deste domingo, Cléber Machado, Paloma Tocci e os comentaristas discutem a final do Campeonato paulista entre Corinthians e Palmeiras e projetam a disputa do Brasileirão, que começa no próximo fim de semana. Teve espaço também para o bom humor, com a participação e Cléber Machado no Acerte ou Caia e a “lanterninha” de Paloma no Palpitão RECORD.