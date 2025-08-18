Assista à íntegra do Esporte Record deste domingo (17)

No Esporte Record deste domingo (17), Cleber Machado, Paloma Tocci, Mauricio Noriega, Dodô, Cosme Rímoli e Sálvio Spínola repercutem os resultados da rodada do Brasileirão e falam sobre eleição para a presidência do Corinthians, que acontece nos próximos dias. O programa também analisa quem são os jogadores que vão fazer a diferença no 2º turno do campeonato. E ainda: as polêmicas do Santos após a derrota por 6 a 0 para o Vasco. Acompanhe!