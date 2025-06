Acidente aéreo na Índia deixa 241 mortos; único sobrevivente escapa ileso Boeing 787 cai em Ahmedabad logo após decolagem com destino a Londres Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 13/06/2025 - 16h32 (Atualizado em 13/06/2025 - 16h32 ) twitter

Vídeo mostra único sobrevivente de acidente aéreo na Índia andando

Um Boeing 787 com destino a Londres caiu em Ahmedabad, na Índia, pouco após decolar, resultando na morte de 241 das 242 pessoas a bordo. A aeronave atingiu um alojamento estudantil próximo ao aeroporto, causando uma explosão visível à distância. Entre os passageiros estavam cidadãos de várias nacionalidades, incluindo indianos, britânicos, portugueses e um canadense.

Um homem foi o único sobrevivente do desastre. Sentado próximo a uma saída de emergência, ele escapou praticamente ileso ao pular do avião após ouvir um estrondo. As autoridades enfrentam dificuldades na identificação das vítimas devido à carbonização dos corpos.

As equipes de resgate recuperaram uma das caixas-pretas do avião. Especialistas investigam possíveis causas para a queda, como perda de potência ou falha operacional. Uma equipe dos Estados Unidos auxiliará nas investigações deste primeiro acidente fatal envolvendo um Boeing 787 desde sua estreia em 2011.

