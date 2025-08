Acidente fatal em Minas Gerais deixa oito mortos Colisão envolveu dois carros e uma motocicleta Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 04/08/2025 - 13h46 (Atualizado em 04/08/2025 - 13h46 ) twitter

Acidente de trânsito em Minas Gerais deixa oito mortos

Oito pessoas morreram em um acidente de trânsito em Minas Gerais nesta segunda-feira. A colisão envolveu dois automóveis e uma motocicleta, deixando ainda duas pessoas feridas.

Segundo informações do corpo de bombeiros, um dos veículos, com cinco passageiros, colidiu frontalmente com uma moto que transportava duas pessoas no sentido oposto. Após o choque, o automóvel desgovernado atingiu um terceiro carro, que levava mais dois ocupantes.

