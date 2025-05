Acidentes com fios soltos causam mais de 80 mortes em dois anos no Brasil Especialista orienta sobre precauções para evitar riscos com cabos caídos Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 27/05/2025 - 14h01 (Atualizado em 27/05/2025 - 14h01 ) twitter

Especialista dá dicas de como se proteger de fios soltos na rua; confira

Nos últimos dois anos, mais de 80 pessoas perderam a vida em acidentes relacionados a fios caídos na rede elétrica no Brasil. Alexandre, uma das vítimas, sofreu graves lesões após ser atingido por um cabo de telefonia enquanto pilotava sua moto, resultando em um período de 25 dias no hospital. Entre 2022 e 2024, foram registrados mais de 25 mil acidentes, com 660 mortes no total.

A situação dos fios soltos é crítica, especialmente em áreas urbanas como São Paulo. A responsabilidade pela manutenção das fiações é das distribuidoras de energia, que devem notificar as empresas de telecomunicações em casos de irregularidades. A fiscalização é realizada por agências reguladoras de energia e telecomunicações.

Especialistas recomendam manter uma distância mínima de 10 metros dos fios caídos e denunciar situações de risco às autoridades competentes. Em caso de faíscas ou riscos iminentes, é crucial contatar a concessionária de energia e, se necessário, o corpo de bombeiros. A prefeitura de Pinheiros já tomou medidas para fiscalizar áreas de risco, notificando empresas responsáveis para que tomem providências.

