Acidentes elétricos no Brasil causam mais de 750 mortes em um ano Casos de choques elétricos aumentam e especialistas orientam sobre prevenção Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 02/04/2025 - 12h10 (Atualizado em 02/04/2025 - 12h10 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Choques Elétricos no Brasil: veja como prevenir acidentes que levaram a mais de 750 mortes em um ano

No Brasil, acidentes envolvendo choques elétricos resultaram em mais de 750 mortes no último ano. Entre os casos relatados está o de Laércio, que sofreu uma descarga elétrica enquanto pintava uma parede com um objeto metálico próximo a fios de alta tensão. Outro incidente ocorreu com uma menina que, ao brincar com uma varinha, recebeu um choque ao se aproximar de fios elétricos.

A descarga elétrica que atingiu Laércio foi de aproximadamente 13 mil volts. A menina, que brincava na sacada de um apartamento, foi surpreendida ao apontar seu brinquedo em direção a fios de energia. Ambos os casos destacam os riscos associados ao contato com eletricidade, mesmo sem toque direto nos fios.

Dados da Associação Brasileira de Conscientização para os Perigos da Eletricidade indicam um aumento nos acidentes elétricos. Em janeiro deste ano, foram registrados 101 casos; ao longo de 2024, o total chegou a 1.077, com 759 mortes. Especialistas enfatizam a importância de desligar o quadro geral de luz antes de qualquer intervenção elétrica e recomendam o uso de materiais isolantes ao socorrer vítimas de choques.

Acidentes domésticos também são frequentes, com riscos associados a fios desencapados e sobrecarga de tomadas. Para garantir a segurança, é essencial seguir orientações de especialistas e evitar contato direto com vítimas de choques, já que a corrente elétrica pode ser transferida para outras pessoas.

‌



Assista em vídeo - Choques Elétricos no Brasil: veja como prevenir acidentes que levaram a mais de 750 mortes em um ano

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!