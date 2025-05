Adolescente de 15 anos é morto durante assalto em São Paulo Lucas Teles Santana foi baleado após deixar celular cair durante roubo Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 05/05/2025 - 13h51 (Atualizado em 05/05/2025 - 13h51 ) twitter

Adolescente de 15 anos é morto durante assalto; suspeitos fugiram sem levar nada

Lucas Teles Santana, de apenas 15 anos, foi morto durante um assalto em São Paulo. Ele estava com seu primo quando dois homens em uma moto se aproximaram e anunciaram o roubo. Câmeras de segurança capturaram o momento em que o primo entregou seu celular, enquanto Lucas deixou o aparelho cair por estar assustado. Um dos criminosos atirou no peito do adolescente antes de fugir sem levar nada.

Após o disparo, Lucas foi levado rapidamente para uma unidade de saúde nas proximidades, mas não resistiu aos ferimentos e sua morte foi confirmada logo após a chegada. O velório e o enterro estão programados para esta segunda-feira. A família está em luto e pede justiça para que os responsáveis sejam encontrados pelas autoridades.

