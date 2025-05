Morador em situação de rua é agredido por quatro homens em Batatais (SP)

Um morador em situação de rua de 52 anos foi brutalmente agredido por quatro homens em Batatais (SP). Ele estava na calçada, próximo a uma lixeira, quando foi surpreendido, sem motivo aparente, por três homens que carregavam um pedaço de madeira. Um quarto agressor chegou de bicicleta. Apesar de tentar se defender, a vítima foi atacada violentamente, resultando em fraturas graves. "Me senti humilhado porque não devia nada para ninguém", disse a vítima.



Ele pediu ajuda aos vizinhos e foi socorrido pela Polícia Militar. As armas usadas na agressão foram apreendidas para perícia, mas os suspeitos ainda não foram localizados. As imagens das câmeras de segurança foram entregues à polícia, que investiga o caso como lesão corporal grave e tentativa de homicídio.



