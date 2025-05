Homem mata a mulher durante viagem de reconciliação

Fernanda e Arthur, um casal em tentativa de reconciliação, foram para uma pousada na orla da Lagoa da Pampulha, em Belo Horizonte. Após um dia tranquilo, Arthur atacou Fernanda de forma violenta com um facão. O ataque ocorreu à noite e foi ouvido por familiares presentes no local, que descreveram que Arthur consumiu vinho ao longo do dia. Após o crime, Arthur fugiu no carro do pai, mas foi detido pela polícia 160 quilômetros de Belo Horizonte. O caso está sob investigação.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!