Adolescente morre após consumir ovo de Páscoa envenenado no Maranhão Polícia investiga morte de duas crianças e tentativa de homicídio em família Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 23/04/2025 - 15h07 (Atualizado em 23/04/2025 - 15h07 ) twitter

Morre a segunda vítima do ovo de Páscoa envenenado no MA

Evelyn Fernanda Rocha Silva, de 13 anos, morreu após sofrer falência múltipla dos órgãos por consumir um ovo de Páscoa envenenado. A jovem era irmã de Luiz Fernando, de 7 anos, que também morreu na semana anterior devido ao mesmo chocolate. A mãe deles também ingeriu o doce e está internada, mas apresenta sinais de recuperação.

Jordélia, de 35 anos, foi detida como principal suspeita de envenenar o chocolate. A prisão preventiva foi decretada durante uma audiência de custódia, com a polícia apontando fortes indícios de sua participação no crime. Com a morte de Evelyn, o caso agora envolve dois homicídios qualificados e uma tentativa de homicídio.

As autoridades continuam a investigação para esclarecer todos os detalhes e motivação por trás do ato. A polícia civil está analisando as evidências para concluir o caso.

Assista em vídeo - Morre a segunda vítima do ovo de Páscoa envenenado no MA

