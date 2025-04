Rio Grande do Sul registra 10 feminicídios em cinco dias

O Rio Grande do Sul registrou 10 feminicídios em cinco dias. A Polícia Civil gaúcha passará a aceitar pedidos de medidas protetivas pela internet na próxima semana. De acordo com a polícia, nunca houve precedentes para um número tão alto de feminicídios em tão pouco tempo.



