Adolescentes relatam fuga de pitbull em Jaboticabal Jovem de 15 anos sofre mordida; tutor do cão promete ressarcimento Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 17/06/2025 - 13h13 (Atualizado em 17/06/2025 - 13h13 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Crianças que subiram em teto de carro para fugir de pitbull descrevem momentos de pânico

Um ataque de pitbull em Jaboticabal, interior de São Paulo, deixou uma adolescente ferida. O incidente ocorreu quando o animal escapou, levando as crianças e jovens a buscarem refúgio no teto de um carro. A jovem de 15 anos foi mordida, mas não corre risco de vida. O tutor do pitbull se comprometeu a cobrir os custos médicos e os danos materiais.

O ataque aconteceu enquanto as crianças brincavam na rua. Caí, uma das vítimas, relatou que estava soltando pipa quando percebeu a aproximação do cão e correu para se proteger. Letícia, filha de Camila, foi mordida durante a confusão, mas está se recuperando. Os familiares das vítimas, preocupados com a segurança, registraram um boletim de ocorrência.

A equipe de reportagem localizou o pitbull no endereço de onde ele teria escapado, mas não conseguiu falar com o tutor pessoalmente. Ele alegou que o animal fugiu e prometeu ressarcir os danos. A situação levantou preocupações sobre a segurança na área, com a mãe de uma das vítimas questionando as medidas preventivas para evitar tragédias futuras. Autoridades ressaltam a responsabilidade dos tutores em manter cães agressivos sob controle, usando guia e focinheira, para prevenir riscos à comunidade.

Assista ao vídeo - Crianças que subiram em teto de carro para fugir de pitbull descrevem momentos de pânico

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!