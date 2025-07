Adolescentes são apreendidos por vandalismo em ônibus na zona sul de São Paulo Jovens foram detidos após ataque a coletivo em garagem Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 21/07/2025 - 11h32 (Atualizado em 21/07/2025 - 11h32 ) twitter

Adolescentes são apreendidos por vandalismo em ônibus na zona sul de SP

Dois adolescentes foram apreendidos após invadirem uma garagem de ônibus na zona sul de São Paulo e vandalizarem um veículo. O porteiro alertou as autoridades ao ouvir barulhos e flagrar os jovens quebrando vidros do coletivo. Desde 12 de junho, foram registrados 524 ataques a veículos de transporte coletivo na cidade, segundo a Secretaria de Segurança Pública, que já prendeu pelo menos dez suspeitos relacionados aos incidentes. As investigações sugerem uma disputa entre empresas de transporte como possível causa dos ataques, gerando preocupação entre motoristas, cobradores e usuários.

Assista ao vídeo - Adolescentes são apreendidos por vandalismo em ônibus na zona sul de SP

