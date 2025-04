Arquiteto morre ao tentar impedir assalto em São Paulo Jefferson Dias Aguiar foi baleado após atropelar ladrão na zona oeste Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 02/04/2025 - 14h17 (Atualizado em 02/04/2025 - 14h17 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Arquiteto é assassinado ao tentar impedir assalto na zona oeste de São Paulo

Na zona oeste de São Paulo, o arquiteto Jefferson Dias Aguiar, de 43 anos, perdeu a vida ao tentar impedir um assalto. Ele avançou com seu carro para ajudar uma mulher que havia sido roubada por um criminoso armado. Após ser atropelado, o ladrão se levantou e disparou contra Jefferson, que não resistiu aos ferimentos.

O crime ocorreu em plena luz do dia. Após roubar o celular da mulher, o assaltante fugiu pela calçada. Jefferson estava em um carro com um amigo quando decidiu intervir. O amigo saiu correndo do veículo para buscar ajuda após o disparo fatal.

Após atirar no arquiteto, o criminoso abandonou sua motocicleta roubada e fugiu em direção à Marginal Pinheiros, onde um comparsa o aguardava com outra moto. A polícia está analisando imagens de câmeras de segurança para identificar os envolvidos no crime. Até agora, ninguém foi preso.

Assista em vídeo - Arquiteto é assassinado ao tentar impedir assalto na zona oeste de São Paulo

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!