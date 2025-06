Assassinato de empresário Nelson Carrera Filho é confessado em carta Marlon Couto detalha crime e relata ameaças após disputa de negócios Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 02/06/2025 - 11h39 (Atualizado em 02/06/2025 - 11h39 ) twitter

Caso Nelson: assassinato do empresário é confessado em carta

Marlon Couto confessou ter assassinado Nelson Carrera Filho em uma carta, revelando detalhes do crime ocorrido em 16 de maio após uma discussão sobre negócios. Marlon acusa Nelson de apropriação indevida de produtos e extorsão. Após o disparo fatal, ele pediu ajuda a Tadeu para abandonar o carro da vítima em São Paulo. Marlon transportou o corpo até Miguelópolis, onde o jogou no rio junto com a arma usada no crime. As buscas pelo corpo continuam na região.

Marlon relata estar sofrendo ameaças e mencionou uma tentativa de invasão em sua casa em 29 de maio por quatro indivíduos encapuzados. Enquanto Tadeu está preso, Marlon e sua esposa permanecem foragidos, mas planejam se entregar às autoridades em breve.

