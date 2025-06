Cantor Matheus, da dupla com Kauan, sofre prejuízo milionário após roubo de celular

O cantor sertanejo Matheus Aleixo, da dupla Matheus e Kauan, teve seu celular roubado enquanto ia para um show em São Paulo . Com o aparelho desbloqueado, os ladrões transferiram R$ 700 mil via Pix. Segundo o cantor, o sistema antifraude do banco falhou. Ele usou as redes sociais para alertar sobre a proteção das contas bancárias.



