Caso Nelson: assassino confesso de empresário se entrega à polícia em Cravinhos (SP)

Tadeu se entregou à polícia em Cravinhos, São Paulo, confessando envolvimento no assassinato do empresário Nelson Filho. Após passar a noite na cadeia, ele será transferido para um centro de detenção provisória. A Polícia Civil aguarda a apresentação de outros dois suspeitos.

Marlon, acusado de cometer o assassinato e ocultar o corpo em um rio, ainda não foi localizado. Marcela, esposa de Marlon, é investigada por possível participação no planejamento do crime. As autoridades continuam buscando a arma utilizada no crime, o veículo envolvido e o corpo da vítima.

Assista em vídeo - Caso Nelson: assassino confesso de empresário se entrega à polícia em Cravinhos (SP)

