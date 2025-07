Atropelamento fatal em Araçatuba envolve juiz embriagado Thais Bonatti morre após ser atingida por caminhonete dirigida por juiz aposentado Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 29/07/2025 - 12h10 (Atualizado em 29/07/2025 - 12h10 ) twitter

RESUMO DA NOTÍCIA Thais Bonatti, auxiliar de cozinha de 30 anos, foi atropelada em Araçatuba.

O juiz aposentado Fernando Augusto Fontes Rodrigues Jr., dirigindo embriagado, causou o acidente.

Thais faleceu após dois dias internada devido aos ferimentos.

Fernando foi preso em flagrante, mas liberado após pagar fiança de 40 mil reais; o caso é tratado como homicídio culposo.

O corpo de Thais Bonatti, auxiliar de cozinha de 30 anos, foi sepultado após ser atropelada por uma caminhonete em Araçatuba. A vítima estava a caminho do trabalho de bicicleta quando foi atingida pelo veículo dirigido pelo juiz aposentado Fernando Augusto Fontes Rodrigues Jr., que estava sob efeito de álcool segundo investigações.

O acidente ocorreu após o motorista perder o controle do automóvel. Relatou-se que no momento do acidente, uma mulher que estava no carro tentou sentar no colo do juiz, contribuindo para a perda de direção. Thais Bonatti faleceu após passar dois dias internada em estado grave na Santa Casa de Araçatuba devido aos ferimentos.

Fernando Augusto Fontes Rodrigues Jr. foi preso em flagrante e obteve sua liberação ao pagar fiança fixada em 40 mil reais durante audiência de custódia. O inquérito sobre o caso foi iniciado como homicídio culposo, sem intenção de matar, e a Justiça colocou o processo sob sigilo.

