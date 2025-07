Atropelamento fatal interdita rodovia Ayrton Senna em Itaquaquecetuba Acidente na manhã de terça causa interrupção total do tráfego Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 01/07/2025 - 15h53 (Atualizado em 01/07/2025 - 15h53 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Pedestre morre atropelado na rodovia Ayrton Senna

Na manhã desta terça-feira, uma pessoa morreu após ser atropelada na rodovia Ayrton Senna, próximo a Itaquaquecetuba, na Grande São Paulo. O acidente resultou na interdição total da pista na saída do pedágio. Motoristas e motociclistas aguardaram enquanto funcionários da concessionária realizavam a limpeza do local. O veículo envolvido ficou no acostamento com danos visíveis na frente. A identidade da vítima ainda não foi divulgada.

Assista ao vídeo - Pedestre morre atropelado na rodovia Ayrton Senna

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!