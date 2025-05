Avião avaliado em R$ 7 milhões é furtado em aeroporto de Juína (MT) Aeronave foi levada durante a madrugada; administração municipal planeja revisão de segurança Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 13/05/2025 - 13h02 (Atualizado em 13/05/2025 - 13h02 ) twitter

Avião avaliado em R$7 milhões é furtado em aeroporto de Juína (MT)

Um avião avaliado em R$ 7 milhões foi furtado do aeroporto administrado pela prefeitura de Juína, Mato Grosso. As câmeras de segurança registraram o momento em que um indivíduo entrou na aeronave e iniciou a decolagem. O bimotor estava sob posse de um empresário do agronegócio.

O incidente ocorreu durante a madrugada, e nenhuma prisão foi realizada até o momento. A administração do aeroporto mencionou planos para revisar as medidas de segurança. Contudo, esclareceu que, nesse horário, cabe aos proprietários das aeronaves garantirem a proteção de seus bens.

