Bebê de três meses morre em creche clandestina em Curitiba Local funcionava sem autorização com cerca de 20 crianças; polícia investiga possível negligência Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 20/05/2025 - 12h28 (Atualizado em 20/05/2025 - 12h28 )

Um bebê de três meses morreu após se engasgar com leite em uma creche clandestina em Curitiba (PR). O local abrigava cerca de 20 crianças sem autorização legal para funcionar como creche. Segundo a polícia, a creche operava em uma residência sem qualquer identificação externa e era conhecida pelos vizinhos por receber crianças.

O incidente ocorreu por volta das 10h da manhã, quando a proprietária chamou o corpo de bombeiros. Apesar dos esforços para reanimar o bebê, ele não sobreviveu. Em meio à revolta dos populares que se aglomeraram no local, a polícia reforçou a segurança para evitar tumultos.

O casal responsável pelo espaço foi preso e responderá por homicídio doloso, enquanto as investigações buscam esclarecer se houve negligência ou falhas no atendimento ao bebê. A defesa do casal argumenta que o local funcionava como um atendimento privado.

