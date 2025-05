Sentença de flamenguista acusado de matar palmeirense é aguardada em São Paulo

Nesta terça (20), a sentença de Jonathan Messias Santos, acusado de causar a morte da torcedora Gabriela Anelli, é aguardada com expectativa. O júri, composto por três mulheres e quatro homens, ocorre no fórum criminal da zona oeste de São Paulo . Em julho de 2023, antes de um jogo entre Palmeiras e Flamengo, Jonathan teria atirado uma garrafa cuja explosão atingiu Gabriela. Ela foi socorrida mas não resistiu. A investigação usou tecnologia de drones para identificar Jonathan como responsável.



