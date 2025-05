Benefícios das cascas dos alimentos para a saúde Cascas podem fortalecer o sistema imunológico e aumentar a ingestão de nutrientes Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 13/05/2025 - 12h25 (Atualizado em 13/05/2025 - 12h25 ) twitter

Conheça os benefícios das cascas dos alimentos para a saúde

O consumo de alimentos com casca pode trazer vantagens significativas para a saúde, conforme apontado por especialistas. As cascas são ricas em nutrientes que ajudam a fortalecer o sistema imunológico e a reduzir o risco de doenças. Um caso prático é o da Ângela, que passou a aproveitar as cascas após o marido sofrer um AVC, seguindo recomendações médicas para melhorar a dieta.

Na casa de Ângela, as cascas de frutas e legumes são incorporadas nas refeições, contribuindo para um maior consumo de nutrientes. Ela utiliza cascas de cenoura, abobrinha, berinjela, pepino e batata, além de aproveitar a casca da banana para preparar bolos e biscoitos. A prática ainda não é adotada por todos, muitas vezes devido à falta de hábito ou preguiça.

O médico-nutrólogo destaca a importância das cascas coloridas como amarelas, vermelhas e roxas, que contêm fitoquímicos essenciais para o corpo. Essas substâncias ajudam na interação celular e complementam vitaminas conhecidas como B9, B1 e B12, além de minerais como zinco e magnésio. O consumo inadequado pode resultar em deficiências nutricionais.

Para aproveitar os benefícios das cascas, é fundamental garantir uma boa higienização. Recomenda-se lavar as cascas em água corrente com uma escova suave e deixá-las de molho por 10 minutos em uma solução de água com vinagre ou cloreto de magnésio. Essa prática ajuda a remover resíduos de agrotóxicos, tornando o consumo mais seguro.

