Boa Notícia: Vacina contra chikungunya é aprovada pela Anvisa no Brasil A vacina, desenvolvida pelo Instituto Butantan e uma farmacêutica austríaca, é a primeira para a doença Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 15/04/2025 - 12h26 (Atualizado em 15/04/2025 - 12h26 )

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou uma vacina contra a febre chikungunya, fruto de uma parceria entre o Instituto Butantan e uma farmacêutica austríaca. Este é o primeiro imunizante aprovado no Brasil para prevenir a doença. Estudos clínicos realizados nos Estados Unidos e no Brasil demonstraram uma proteção superior a 90%, medida pela presença de anticorpos neutralizantes.

O imunizante é administrado em dose única, indicado para pessoas acima dos 18 anos e contraindicado para grávidas e indivíduos com baixa imunidade. Com a aprovação no Brasil, o próximo passo é iniciar a produção nacional para inclusão no Programa Nacional de Imunização. Ainda não há data definida para sua disponibilização no Sistema Único de Saúde, mas o Ministério da Saúde pretende inicialmente fornecer a vacina em regiões mais afetadas pela doença.

