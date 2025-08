Bob Floriano, ex-apresentador do Fala Brasil, morre aos 64 anos Comunicador enfrentava leucemia; sepultamento será em São Paulo Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 05/08/2025 - 14h05 (Atualizado em 05/08/2025 - 14h05 ) twitter

RESUMO DA NOTÍCIA Bob Floriano faleceu aos 64 anos após lutar contra leucemia.

Ele foi apresentador do programa Fala Brasil na RECORD entre 1998 e 2000.

O sepultamento acontecerá no cemitério do Araçá, em São Paulo.

Floriano deixa esposa e duas filhas, e destacou sua atuação no Fala Brasil como uma das mais gratificantes de sua carreira.

O comunicador Bob Floriano morreu nesta segunda-feira aos 64 anos, após lutar contra leucemia. Conhecido por sua atuação na RECORD, ele foi apresentador do programa Fala Brasil entre 1998 e 2000. O sepultamento ocorrerá no cemitério do Araçá, em São Paulo.

Além de apresentador, Floriano teve uma carreira diversificada como publicitário e emprestou sua voz a milhares de comerciais. Ele também trabalhou como mentor de comunicação e mestre de cerimônias em eventos corporativos. Recentemente, estava afastado das atividades profissionais devido ao tratamento de saúde.

Floriano era casado e deixa duas filhas. Ele sempre destacou que sua participação no Fala Brasil foi um dos trabalhos que mais lhe trouxe satisfação ao longo de sua carreira.

