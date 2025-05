Boliviano preso por atropelar segurança no Brás Motorista fugiu após atropelar José Francelino Moreira em São Paulo Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 06/05/2025 - 12h33 (Atualizado em 06/05/2025 - 12h33 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Boliviano é preso suspeito de atropelar e matar segurança no Brás, em São Paulo

Um boliviano foi preso sob suspeita de atropelar e matar José Francelino Moreira, um segurança de 47 anos, no Brás, São Paulo. O incidente ocorreu após Francelino sair de um bar. Testemunhas relataram que o motorista fugiu do local com uma mulher no carro.

Enquanto aguardava socorro na rua, Francelino teve seus pertences furtados por um homem em situação de rua. O veículo usado no crime foi apreendido para perícia. Segundo o advogado da família, há indícios de homicídio doloso devido à forma como o carro atingiu a vítima.

A prisão do suspeito ocorreu na Brasilândia. Ele será interrogado pela polícia para esclarecer detalhes do caso. As investigações continuam enquanto colegas e familiares exigem justiça.

Assista em vídeo - Boliviano é preso suspeito de atropelar e matar segurança no Brás, em São Paulo

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!