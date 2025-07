Brasil busca alternativas após tarifas dos EUA a produtos nacionais Governo brasileiro considera medidas diplomáticas e novos parceiros comerciais Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 11/07/2025 - 13h10 (Atualizado em 11/07/2025 - 13h10 ) twitter

Empresários falam em colapso comercial após tarifaço dos EUA a produtos brasileiros

O governo brasileiro está desenvolvendo estratégias para enfrentar a taxação de 50% sobre produtos brasileiros anunciada pelos Estados Unidos.

Setores como petróleo, café, laranja e ferro expressam preocupação com possíveis colapsos nas exportações. O presidente Lula mencionou a possibilidade de recorrer à Organização Mundial do Comércio (OMC) e à lei da reciprocidade como resposta ao aumento das tarifas.

Além das medidas legais e diplomáticas, o governo considera buscar novos parceiros comerciais no Oriente Médio e no Sul Asiático para reduzir a dependência do mercado norte-americano.

Enquanto isso, espera-se até o dia 1º de agosto para avaliar os próximos passos quando as novas taxas entrarem em vigor.

No Congresso Nacional, há um intenso debate sobre quem deve ser responsabilizado pelas tarifas impostas pelos Estados Unidos.

A base governista acusa Eduardo Bolsonaro de influenciar a decisão americana e busca sua cassação. A oposição atribui a culpa ao governo atual. Os líderes do Senado e da Câmara defendem que a solução deve vir por meio de diálogo diplomático e comercial.

