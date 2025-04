Brasileira Carol Doche emociona multidão ao cantar hino dos EUA Cantora de 22 anos encanta plateia de 60 mil pessoas em Miami Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 04/04/2025 - 13h55 (Atualizado em 04/04/2025 - 13h55 ) twitter

A cantora brasileira Carol Doche emocionou uma plateia de 60 mil pessoas ao interpretar o hino dos Estados Unidos no campo do Miami Dolphins, na Flórida. A apresentação destacou a jovem de 22 anos no cenário musical, unindo sua voz poderosa a um coro de milhares.

Com raízes em Minas Gerais e Bahia, Carol foi comparada a grandes divas que já interpretaram o hino em ocasiões especiais. Seu talento vocal remonta à infância, quando gravou um CD aos 10 anos com a ajuda de seu tio no Brasil. Desde então, vem trilhando um caminho promissor na música.

Além de seu sucesso recente, Carol lançou uma parceria musical com o rapper Wiz Khalifa, cujo videoclipe foi gravado em Los Angeles. Influenciada pela família, sua paixão pela música é notória desde pequena. A colaboração com o renomado produtor Red One impulsiona sua carreira internacional.

