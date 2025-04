Suspeitos de ataque com granada a policiais são presos em Minas Gerais

Carlos Eduardo Mendes dos Santos e um cúmplice foram presos após um ataque com granada contra policiais civis em Viçosa, Minas Gerais. Durante uma tentativa de assalto, os policiais reagiram e um dos criminosos lançou uma granada dentro do veículo deles. Carlos Eduardo foi identificado como o lançador da granada e foi preso em uma casa isolada em área rural. Seu comparsa foi preso por tráfico de drogas dias após o crime. Um terceiro suspeito foi identificado e continua foragido.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!