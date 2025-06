Bruno Henrique, do Flamengo, é denunciado por fraude esportiva e estelionato Suspeito de tomar cartão amarelo intencionalmente, jogador pode pegar 17 anos de prisão Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 12/06/2025 - 15h53 (Atualizado em 12/06/2025 - 15h53 ) twitter

Bruno Henrique, do Flamengo, é denunciado por fraude esportiva e estelionato

O jogador Bruno Henrique, do Flamengo, foi denunciado pelo Ministério Público do Distrito Federal por fraude esportiva e estelionato. Ele é suspeito de ter tomado um cartão amarelo intencionalmente para beneficiar apostadores da própria família. O irmão, a cunhada e uma prima do jogador também foram denunciados. A denúncia acompanha o pedido de indiciamento pela Polícia Federal. Se a justiça aceitar o pedido, Bruno Henrique se tornará réu em um processo criminal, podendo enfrentar até 17 anos de prisão e uma indenização de R$ 2 milhões. A defesa de Bruno Henrique ainda não se pronunciou sobre a denúncia.

