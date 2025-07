Buscas no Texas são interrompidas por chuvas intensas Tragédia no Texas completa dez dias com muitos desaparecidos Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 14/07/2025 - 10h39 (Atualizado em 14/07/2025 - 10h39 ) twitter

Buscas por vítimas das enchentes no Texas são suspensas por causa de novas chuvas

As buscas pelas vítimas das enchentes no Texas foram suspensas devido às fortes chuvas que atingem novamente a região. As autoridades alertam para o risco de novos transbordamentos, especialmente no Rio Guadalupe, que pode ultrapassar o nível de inundação em mais de um metro.

A tragédia já dura dez dias, resultando em 129 mortos e 170 desaparecidos. Imagens aéreas mostram áreas submersas e estradas quase cobertas pela água.

