Buscas por montanhistas na Cordilheira Branca são suspensas temporariamente

Buscas por brasileiro desaparecido no Peru são suspensas por 15 dias

As autoridades no Peru decidiram interromper, por 15 dias, as buscas por Edson Vander Costa, um montanhista brasileiro desaparecido na Cordilheira Branca junto com dois amigos peruanos. As operações foram suspensas devido ao clima severo, que representa um risco às equipes de resgate.

Dois montanhistas espanhóis que auxiliavam nas buscas divulgaram imagens mostrando condições desafiadoras na região onde o brasileiro foi visto pela última vez. Eles relataram que uma avalanche de gelo pode ter ocorrido, dificultando ainda mais o acesso ao local.

O trio desapareceu enquanto tentava alcançar um pico de mais de 6.000 metros. Amigos e parentes de Edson estão pedindo que as autoridades brasileiras intensifiquem os esforços para reiniciar as buscas, enfatizando que a cada dia que passa as chances de resgate diminuem.

O Itamaraty, por meio da Embaixada do Brasil em Lima, está acompanhando o caso em tempo integral e prestando assistência à família do montanhista desaparecido.

