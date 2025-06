Morre Brian Wilson, fundador dos Beach Boys, aos 82 anos

Aos 82 anos, morreu Brian Wilson, fundador dos Beach Boys, grupo que transformou a música nos anos 60 com seus irmãos, primo e amigo. Fora dos palcos por problemas de saúde desde os anos 60, Brian ressurgiu nos anos 2000 com sucesso solo, incluindo o álbum "Smile". Ele foi indicado ao Grammy 9 vezes e ganhou dois prêmios solo, enquanto os Beach Boys foram homenageados pelo conjunto da obra. Diagnosticado com demência em 2024, Brian deixa sete filhos e um legado na música popular. A causa da morte não foi revelada.



