Família questiona demora no atendimento a menino atropelado em SP

Henry, um menino de 3 anos, foi atropelado em São Paulo após correr para a rua em um descuido do pai. Socorrido pela motorista responsável, Henry foi levado inicialmente a uma unidade de pronto atendimento e depois transferido para um hospital inadequado para suas necessidades críticas. Segundo a família, a falta de equipamentos essenciais atrasou a cirurgia em mais de 24 horas, resultando na morte do menino. Os pais de Henry, que decidiram doar os órgãos do menino, pretendem buscar justiça para evitar que outras famílias passem pela mesma situação.



