Caminhão desgovernado invade casa em SP Veículo sem controle atinge três carros antes de entrar em residência Fala Brasil|Ri7a, a inteligência artificial do R7 02/04/2025 - 12h33 (Atualizado em 02/04/2025 - 12h33 )

Caminhão desgovernado invade casa em SP e família escapa por pouco

Durante o almoço, uma família na Grande São Paulo viveu momentos de tensão quando um caminhão desgovernado invadiu sua casa. O veículo colidiu com três carros antes de entrar na residência. No momento do acidente, a família estava na cozinha e conseguiu se refugiar na lavanderia após ouvir um estrondo.

O incidente resultou em ferimentos no cachorro da família, que precisou de cuidados veterinários. A defesa civil interditou o imóvel, permitindo à família entrar apenas uma vez para retirar pertences essenciais. Atualmente, eles estão hospedados na casa de uma filha próxima.

A remoção do caminhão foi complexa e durou toda a noite. O proprietário do caminhão não foi contatado, mas a empresa responsável está prestando suporte à família e programou uma reunião para discutir o ocorrido.

Assista em vídeo - Caminhão desgovernado invade casa em SP e família escapa por pouco

